Son dakika... FETÖ elebaşının 'nöbetçi imam' uygulaması gerekçeli kararda

FETÖ/PDY'nin, 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan mahrem imam Ö.K.'ye 'siyasal ve askeri casusluk'tan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesinde, örgütün 'nöbetçi imam' uygulaması yer aldı. Kararda; örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), emniyet, yargı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), mülkiye ve bazı özel kurumlardan sorumlu 'mahrem imam'ların doğrudan örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından atandığı ve sırayla Pensilvanya'daki malikanesinde 'nöbetçi' olarak hizmet verdikleri belirtildi.

Terör örgütü yapılanmasında 30 yıl yer alan, 2010'dan teslim olduğu 2019 yılana kadar da 'MİT mahrem imamlığı' yapan Ö.K., teslim olarak itirafçı oldu. Örgüte ait bildiklerini polis ve savcılık sorgusunda anlatan Ö.K., Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılandı. Teslim olup bildiklerini anlattığı için TCK'nın ilgili maddesi gereğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen Ö.K.'ye, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargılama aşamasında serbest bırakılan sanığa verilen 'yurt dışı yasağı' adli kontrol şartının devamına hükmedildi.

Kararda 'nöbetçi imam'lık uygulamasına ilişkin ayrıca "Örgüt elebaşının yanında 15 gün veya 1 ay süre ile kalan mahrem yapı birim sorumlusu için kullanılan bir tabirdir. Gülen'e bir şey danışılacağı zaman nöbetçi olan mahrem yapı imamına mesaj iletilmektedir. Nöbetçi imam, örgüt elebaşı ile 7/24 görüşme imkanına sahiptir. İlgili birimden gelen mesaja örgüt elebaşının cevabı yine nöbetçi aracılığıyla iletilmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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