Son dakika! FETÖ'den kaydı bulunan 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan 3 kişinin, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde 3 kişinin, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunduğu belirlendi" denildi.ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı