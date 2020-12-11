Son dakika: FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbaya Kilis'te 2017 yılındaki mayın patlamasıyla ilgili gözaltı
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Son dakika: FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbaya Kilis'te 2017 yılındaki mayın patlamasıyla ilgili gözaltı

11.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:57
Son dakika: FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbaya Kilis'te 2017 yılındaki mayın patlamasıyla ilgili gözaltı

Son dakika haberi... Kilis'te 2017 yılında sınır hattında meydana gelen ve mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'den ihraç dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te 2017 yılında sınır hattında meydana gelen ve mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'den ihraç dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 yaşındaki mühendis Mehmet Akcan'ın 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da Başsavcılığa gönderildi.

Raporda olayla ilgili "asli kusurlu" olarak gösterilen FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "Olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ankara'da gözaltına alınan şüpheli Kilis'e getirildi.

İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı da bu karara itiraz etti.

Bu arada, bilirkişi raporunda şüpheli hakkındaki tespit ve iddialar şöyle sıralandı:

"8 Temmuz 2017'de meydana gelen ve kayıtlara 'sınır ihlali' olarak geçen olayda hudut tabur komutanı olarak görev yapan kurmay yarbay M.O.A'nın emir komutayı doğrudan üzerine alarak diğer personelin inisiyatifini kullanarak görevini yapmasına izin vermemesi, olaya müdahalede gecikmeye yol açması, şüpheli şahıslar tarafından sınır ihlali ile sınırlı kalmayan ve yaklaşık bir saat süren kazı yapma ve kablolama türünden faaliyetleri patlayıcı madde tuzaklama olarak değerlendirilmesine rağmen bundan üst komutanlıklara çekilen mesajlarda bahsedilmemesi, patlayıcı madde konulduğu şüphesi olan yerlerin nokta olarak belli olmasına rağmen buralarda mayın arama taraması yapılması konusunda hiçbir çaba göstermemesi, giriş-çıkışların yasaklanması yönünde emir verilmesine rağmen giriş-çıkışların yapılmasına engel olacak şekilde fiziki bir tedbiri aldırmaması, görsel uyarı işaretlemeleri yaptırmaması nedeniyle mezkur olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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