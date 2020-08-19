Son Dakika | FETÖ'den aranan şahıs yakalandı
Son dakika haberleri: Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
19.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:10
Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.Y.A.(20), Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı.
A.Y.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA