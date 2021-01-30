Son dakika... FETÖ'den aranan eski öğretmen asayiş uygulamasında yakalandı
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Son dakika... FETÖ'den aranan eski öğretmen asayiş uygulamasında yakalandı

30.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:58
Son dakika... FETÖ'den aranan eski öğretmen asayiş uygulamasında yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Başkentte jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır aranan eski öğretmeni asayiş uygulamasında yakaladı.

Başkentte jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır aranan eski öğretmeni asayiş uygulamasında yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sincan'da asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri A.Y'yi durdurdu.

Kimlik sorgulamasında A.Y'nin, FETÖ/PDY'de faaliyet gösterdiği iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve 4 yıldır arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Y'nin, 2016'da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.

5 ayrı suçtan aranan zanlı, akrabasının evinde saklanırken yakalandı

Öte yandan, jandarma ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı", "basit yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan V.Y'nin, Polatlı ilçesi Beylikköprü Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığını tespit etti.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli V.Y. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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