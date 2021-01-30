Son dakika... FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı
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Son dakika... FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

30.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:17
Son dakika... FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır aranan FETÖ mensubu öğretmen A.Y., jandarma ekiplerince düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır aranan FETÖ mensubu öğretmen A.Y., jandarma ekiplerince düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Sincan ilçesinde yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında şüphe üzerine durdurulan A.Y.'nin kimlik sorgulamasında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır arandığı tespit edildi. FETÖ mensubu olduğu ve 2016'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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