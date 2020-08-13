Son dakika! Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini,... Son dakika gelişmesine göre Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor.

Fetih Hareketi: BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor. Kaynak: AA