Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi
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Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi

Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'da Emrecan Durmaz'ın (30), 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü annesi Gülten Durmaz (61) Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

MUĞLA'da Emrecan Durmaz'ın (30), 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü annesi Gülten Durmaz (61) Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçen cumartesi, para istediği annesi Gülten Durmaz ile tartışan Emrecan Durmaz, mutfaktan bıçak aldı. Durmaz, annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Emrecan Durmaz, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülten Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Balıkesir'e getirildi. 3 çocuk annesi olan Gülten Durmaz, Balıkesir Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Gülten Durmaz'ın eşinin, polis memuru olduğu ve emekli olduktan sonra son görev yeri olan Muğla'ya yerleştiği öğrenildi.


Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi
Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi
Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi
Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi
Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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Son dakika: Fethiye'de oğlunun öldürdüğü anne, Balıkesir'de toprağa verildi - Haberler
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