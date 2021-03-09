MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
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MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü

09.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:10

Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölüFETHİYE-Antalya Karayolu'nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü

FETHİYE-Antalya Karayolu'nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu'nun Yakabağı mevkisinde 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin aynı aileden oldukları ileri sürülürken, kaza yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü
MUĞLA Fethiye'de korkunç kaza 5 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muğla (Fethiye)

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