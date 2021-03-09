Son dakika... Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika... Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

09.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:34
Son dakika... Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mustafa Ümit Tekmanlı'nın (41) ölümüne sebep oldukları ileri sürülen U.K, O.İ, S.K, C.E. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.İ. ve S.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. U.K, C.E. ile K.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mustafa Ümit Tekmanlı'nın, 7 Mart'ta aralarında borç meselesi bulunan kişilerce darbedilip özel bir hastane önüne bırakıldığı iddia edilmişti. Tekmanlı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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