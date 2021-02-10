Son Dakika | Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz

10.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:53
Son Dakika | Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz

Son dakika haberler: 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan dava ileri bir tarihe ertelenirken, heyet; dava dosyasını, mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.

'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan dava ileri bir tarihe ertelenirken, heyet; dava dosyasını, mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19'uncu celsesi görüldü. Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen dava, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bakım nedeniyle bugüne ertelenmişti. Mahkeme heyeti, dava dosyasını, mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.

Konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Davanın 19'uncu celsesi bugün sona erdi. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada savcılık makamının mütalaası aşamasına geçildi. Savcılık makamı bir sonraki duruşmaya kadar mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunacak. Sonraki aşamada ise taraflardan savunma alınacak ve karara bağlanacak. Bir sonraki celse 3 Mayıs ile 4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Bizim her zamanki gibi beklentimiz Fenerbahçemizin haklılığını, kumpas ve tuzak kurulduğunun mahkemece tescillenmesi" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:59:49. #1.14#
title