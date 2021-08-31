Son dakika! Ferhan Şensoy hayatını kaybetti (3)

Son dakika gelişmesine göre TİYATROCU Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

TİYATROCU Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.Ferhan Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… " denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı