Son Dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan genç taraftar hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan genç taraftar hayatını kaybetti

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan genç taraftar hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kocaeli'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan Fenerbahçe taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan Fenerbahçe taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Evinde Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Özdemir, bir pozisyona sinirlenerek gittiği odasında aniden fenalaştı.

Ağabeyi ve yakınlarınca özel hastaneye kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Özdemir'in daha önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü, 2013 yılında yapılan son nakilin ardından hastalığın nüksetmediği belirtildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Ahmet Özdemir, Fenerbahçe, Kocaeli, Güncel, Haberler

title