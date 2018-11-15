Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: Koeman ile Yola Devam Etmek İstiyoruz
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Erwin Koeman ile yola devam etmek istediklerini dile getirdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatıyla ilgili konuşan Comolli, Erwin Koeman'ın takımın başında kalacağını belirtti.
Comolli'nin açıklamaları şu şekilde;
"TFF kuralarının farkındayız. Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz. Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti.
"MAÇLARDA GÜLMEMİ BEKLEMEYİN"
"Maçlarda biraz daha gergin ve konsantre oluyorum. O anda benim gülmemi bekleyemezsiniz. Doğru kelime odaklanmak olacak. Etrafımdaki hiçbir şeyi göremiyorum. Beşiktaş maçında arkadaşlarım gelmişti. Maç sonu atmosfer çok güzel dediler, ben görmedim dedim. Maça odaklanıyorum. Takım nasıl daha iyi olur. Hocaya nasıl yardımcı olabilirim. Bunlara bakıyorum.
"OYUNCULARIMI ÖZEL ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRMEK İSTERİM"
Valbuena'yı alkışlamama konusuna gelirsek, ben oyuncularımı ödüllendirmek istiyorsam bunu özel şekilde yapmak isterim. Aynı şekilde kötü oynadıklarında da. Tebriklik bir durum olursa, bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim. Maç sırasında tamamen sahaya odaklanırım. Çalıştığım diğer takımlarda da bu şekilde oldu. Beşiktaş maçından sonra bir arkadaşım atmosferin harika olduğunu söylemişti ama ben atmosferi hatırlamıyordum. Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime: İnanılmaz. Hocamız Koeman, defansif olarak ondan bazı şeyler istemişti. Bunları da gerçekleştirdi. Kendisini çok iyi hissediyor. Onu böyle görmek çok güzel."
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hakikaten feneri comolli yonetiyor.2-o onde dakika 80 olmus giren oyuncular ismail ve mehmet topal,islada on libero ve 2.yari mahkum oyun.4 haftadir gol atamayan bir takimi yendiler kadikoyde bu hollandalilar fenerin ipini cekecekler.comolli istifa,baskan ali koc seni seviyoruz ama bir turk teknik adama bu kadar sans verirmiydiniz.vermezdiniz 3 hafta sonra kovardiniz.madem bu sezon kayip neden yilmaz vurali denemiyorsunuz adam fener hasretinden kahroluyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fener küme düşerse tüm mahalleye gazoz ısmarlayacağım;))Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırFB: Cok beklersin :)1 Yayından Kaldır
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FENERBAHÇE için en güzel gelişme senin gitmen olur ComolliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HAYIRLI OLSUN BAKIN GÖRECEKSİNİZ BU ADAMDA İŞ VAR UCUZ KALİTELİ DEVRE ARASI TRANSFER YAPSINLAR ORTASAHA FORVET ÖN LİBERO FIRTINA GİBİ ESECEK BEN İNANIYORUM AYKUTUN 17 DE 17 REKORU KIRACAKCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır