Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
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Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı

Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 89. dakikasında 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in pasını ceza sahası önünde alan Miha Zajc takımını 1-0 öne geçirirken, 90+2. dakikada ise savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut Özil, topu Valencia'ya aktarırken Ekvadorlu futbolcu topu boş kaleye göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. Müsabakanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı. - İSTANBUL

Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı
Son dakika... Fenerbahçe, son dakikalarda kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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