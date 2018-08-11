Fenerbahçe, Sezonun İlk Maçında Bursaspor'u 2-1 Yendi
Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen, Giuliano (pen.) ve Josef de Souza'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Bursaspor, 16. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 22. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 30. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.
Hakem Halil Umut Meler, 22. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR'dan destek aldı. 30. dakikada ise Josef'in golü sonrası, VAR'dan çıkan karar sonrası golü onayladı. Hakem Meler, 56. dakikada Bursaspor lehine penaltı verdi ve VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.
BURSASPOR PUANLA TANIŞAMADI
Fenerbahçe, bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, 14 Ağustos Salı günü Benfica ile oynadıktan sonra 18 Ağustos Cumartesi akşamı 21.45'te Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Bursaspor ise 18 Ağustos Cumartesi akşamı 19.15'te Kayserispor'u evinde ağırlayacak ve ilk 3 puanıyla tanışmak isteyecek.
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muhteşem dönüş var oldu :D 2 1 penaltıyla almış muhteşem dönüş diyorsunuz algınızı yesinler. muhteşem dönüş 3 -0 yenik iken - 4-3 öne geçersin o zaman olur renkli civcivlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çok güvendiğiniz Ali koçun efsane ekibi cocu ve comolliye bakın bunlar mı Fenerbahçeyi kurtaracak yazık ya ikisini topla bir Samet aybaba etmez. paralar yine çöpe gidiyor.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Fb eze eze yendi.Son dk var a bakmaya gerek yoktu kaleci ile Skirtel çarpıştı.Hakem çok iyiydi.Sadece FB ye çok kart gösterdi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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o benfica bu feneri param parça eder (gerçekler acıdır kızmayın futbol korner bayrağının orya tupu çek zaman öldür mantığındaki takımları darma duman eder perişan eder)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu VAR sistemi ençok feneve yarıycak anlaşılanCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır