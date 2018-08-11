Fenerbahçe, Sezonun İlk Maçında Bursaspor'u 2-1 Yendi

Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Bursaspor, 16. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 22. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 30. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.

Hakem Halil Umut Meler, 22. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR'dan destek aldı. 30. dakikada ise Josef'in golü sonrası, VAR'dan çıkan karar sonrası golü onayladı. Hakem Meler, 56. dakikada Bursaspor lehine penaltı verdi ve VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

BURSASPOR PUANLA TANIŞAMADI

Fenerbahçe, bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, 14 Ağustos Salı günü Benfica ile oynadıktan sonra 18 Ağustos Cumartesi akşamı 21.45'te Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Bursaspor ise 18 Ağustos Cumartesi akşamı 19.15'te Kayserispor'u evinde ağırlayacak ve ilk 3 puanıyla tanışmak isteyecek.