Son Dakika! Fenerbahçe Sahasında Benfica ile 1-1 Berabere Kalarak Şampiyonlar Ligine Veda Etti

UEFA Şampiynlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Benfica, 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Alper Potuk'un ilk yarının uzatma dakikalarında gelen golüyle eşitliği sağladı ve devreye 1-1 berabere gidildi. İkinci yarıda birçok fırsata rağmen gol olmadı.

Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek. Benfica ise UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda PAOK ile eşleşti.