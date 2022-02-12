Son Dakika: Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz kadro
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Son dakika: Saat 16.00'da Giresunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'indeki tercihler şaşırttı. Omzundaki sakatlıktan dolayı yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır ve formayı unutan Diego Rossi ilk 11'de yer aldı.
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Altay Bayındır, Giresunspor maçına ilk 11'de başlayacak. Vitor Pereira'nin gitmesiyle birlikte formayı unutan Diego Rossi, uzun süre sonra ilk 11'de yer aldı. İsmail Kartal'ın hücum kurgusunda değişime gitmesi dikkat çekti.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
FENERBAHÇE GALİBİYETİ UNUTTU
Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.
GİRESUN ATEŞ ÇEMBERİNDE
Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı.
Giresunspor: Okan, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut.
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia.