HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika | Fenerbahçe kupada final istiyor

Son dakika spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek.

Son Dakika | Fenerbahçe kupada final istiyor
15.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:28
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 45'te başlayacak maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kupada ilk maçı 2-1 Trabzonspor'un kazanmasına karşın sahasında baskı kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, adını finale yazdırıp kupa hasretine son vermek istiyor.Yapılan çalışmalarda ve toplantılarda Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, ligi ilk 4 içinde bitirme şansları olsa da hedefin sahalarında Trabzonspor'u mağlup ederek finale çıkmak, sonrasında ise kupayı müzelerine götürmek olduklarını kaydettiler. Takımı bu doğrultuda motive edip hazırlıkları sıkı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertli ekipte zorunlu rotasyon da kaçınılmaz hale geldi.Sarı-lacivertli ekipte Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle, Max Kruse ise sakatlığı bulunmasından dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.HASAN İLE VE VEDAT DÖNÜYORFenerbahçe'de sakatlığı son bulan Vedat Muriç ile Hasan Ali  Kaldırım, Trabzonspor karşılaşması ile 11'de görev alacak.Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Vedat Muriç, Süper Lig'de oynanan Kayserispor mücadelesine 65'inci dakikada Ferda Kadıoğlu'nun yerine dahil olmuştu. Sakatlığını tamamen atlatan Kosovalı futbolcu, kupada yarın oynanacak Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de yer alacak. Kayserispor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Hasan Ali Kaldırım da Trabzonspor karşılaşmasında görev alacak.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Trabzonspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay- Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Rodrigues, Ferdi, Mehmet Ekici, Vedat"SAKAT: Max Kruse

CEZALI: Ozan Tufan


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Spor
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Spor
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Spor
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Spor
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık Spor
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Spor
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Yasmin Erbil Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika | Fenerbahçe kupada final istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:33:34. #1.14#
title