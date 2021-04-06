Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haber... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever