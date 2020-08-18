Son dakika! Fenerbahçe, Jose Sosa'yı transfer etti
Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.
18.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:15
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sosa Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve imza parası alacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne katılması bekleniyor. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA