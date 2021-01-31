Son dakika! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı
31.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:04
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay