Son dakika! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı
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Son dakika! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı

31.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:04
Son dakika! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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