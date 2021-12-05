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Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı

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Fenerbahçe bu sezon ilk kez 4 gol attı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ilk kez ligde bir müsabakada 4 gol kaydetti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ilk kez ligde bir müsabakada 4 gol kaydetti.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez 4 gollü galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atarken, alınan 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte toplamda 24 gol kaydetti ve kalesinde 17 gol gördü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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