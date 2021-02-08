Son dakika... Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika... Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

08.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:06
Son dakika... Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak yapılan testler sonucunda bir sporcu ve bir teknik personelde Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.

Sporcu ile personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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