Fenerbahçe Hazırlık Maçında Feyenoord ile 3-3 Berabere Kaldı
Fenerbahçe sahasında oynadığı hazırlık maçında Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin gollerini Eljif Elmas, Giuliano ve Valbuena kaydetti.
Yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkan Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, ilk kez taraftarının önünde boy gösterdi.
İLK YARI FENERBAHÇE FIRTINA GİBİ ESTİ
Seyircisinin desteğiyle maça müthiş başlangıç yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın 7. dakikada attığı harika golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler 14. dakikada Giuliano'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. 18. dakikada Mathieu Valbuena kafayla attığı golle farkı üçe çıkarttı. Sarı lacivertliler, 33. dakikada bir penaltı daha kazandı. Brezilyalı yıldız Giuliano'nun şutunda kaleci Justin Bijlow farkın 4'e çıkmasına izin vermedi. Karşılaşmada ilk yarı 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
SON SÖZÜ FEYENOORD SÖYLEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oynayan taraf Fenerbahçe oldu. Barış Alıcı ve Giuliano ile Feyenoord kalesinde gol arayan sarı lacivertli takım, dördüncü golü bulamadı. Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, genç oyuncuları sahaya sürdü. Konuk ekip, 86. dakikada Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. 90+5'te Isla'nın müdehalesiyle maçın hakemi Arda Kardeşler, üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı gole çeviren Steven Berghuis, maçın skorunu belirledi: 3-3.
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Fenerbahçe neyine güveniyor tamam genç oyunları kazanmak güzelde şampiyonlar ligi ön elemesinde tecrübe lazım olacak herhalde elenmeyi göze almışlarCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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kekolar sizi oynayacağınız top anca böyle olur 3. 0 sıfırdan mac verilirmi bee 3, 3 be zurtthhh anca siz gidin bakalım yaylada top koşturunCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır