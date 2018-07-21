Fenerbahçe Hazırlık Maçında Feyenoord ile 3-3 Berabere Kaldı

Yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkan Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, ilk kez taraftarının önünde boy gösterdi.

İLK YARI FENERBAHÇE FIRTINA GİBİ ESTİ

Seyircisinin desteğiyle maça müthiş başlangıç yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın 7. dakikada attığı harika golle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler 14. dakikada Giuliano'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. 18. dakikada Mathieu Valbuena kafayla attığı golle farkı üçe çıkarttı. Sarı lacivertliler, 33. dakikada bir penaltı daha kazandı. Brezilyalı yıldız Giuliano'nun şutunda kaleci Justin Bijlow farkın 4'e çıkmasına izin vermedi. Karşılaşmada ilk yarı 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

SON SÖZÜ FEYENOORD SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oynayan taraf Fenerbahçe oldu. Barış Alıcı ve Giuliano ile Feyenoord kalesinde gol arayan sarı lacivertli takım, dördüncü golü bulamadı. Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, genç oyuncuları sahaya sürdü. Konuk ekip, 86. dakikada Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. 90+5'te Isla'nın müdehalesiyle maçın hakemi Arda Kardeşler, üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı gole çeviren Steven Berghuis, maçın skorunu belirledi: 3-3.