Son Dakika! Fenerbahçe, Giuliano'nun Transfer Olduğunu Resmen Duyurdu

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Fenerbahçe'nin Breziyalı futbolcusu Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE BU TRANSFERDEN 10 MİLYON 500 BİN EURO KAZANACAK

Al Nassr'ın paylaşımından sonra Fenerbahçe, KAP'a bonservis bildiriminde bulundu. Fenerbahçe, Al Nassr'ın Giuliano için 10 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödediğini açıkladı.

FENERBAHÇE KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, Giuliano için Al-Nassr'ın 10 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 Euro (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.