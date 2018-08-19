Son Dakika! Fenerbahçe, Giuliano'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladığını KAP'a Bildirdi

Fenerbahçe, Giuliano için Al Nassr ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirim:

"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

PHILIPP COCU, AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun başka bir takımla anlaştığını ve Fenerbahçe'den ayrılacağını bildirdi.

Cocu, 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Giuliano'nun karşılaşmada forma giymemesiyle ilgili bir soru üzerine "Fenerbahçe'de bir ayrılık daha olacak. Giuliano Fenerbahçe'den ayrılıyor." dedi.

Giuliano'nun bir kulüple anlaştığını ifade eden Cocu, "Yakında bir kulübe imza atacak. Giuliano başka bir takımla anlaştı, artık aramızda olmayacak." diye konuştu.

Cocu, Giuliano'nun sistemine uygun olmadığı ve kadroda düşünülmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Onunla çalışmaktan keyif aldım. Zeki bir oyuncu, o yüzden bir çok maçta da onu kullandım. Bu hikaye nereden geliyor bilmiyorum ama kulübün durumunu da anlıyorum. Giuliano ile çalışamayacak olmaktan dolayı üzgünüm."

ARAP BASINI, BONSERVİSİNİ AÇIKLADI

Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr, Fenerbahçe'ye öncelikle 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak Fenerbahçe bu teklifi kabul etmedi ve 10 milyon Euro talep etti. Al Nassr da gelen bu teklifi kabul ederek Giuliano için Fenerbahçe ile anlaştı.

GIULIANO, İLK AYRILIK SİNYALLERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Giuliano De Paula, transferine dair ilk sinyalleri sosyal medya hesabından verdi.28 yaşındaki Brezilyalı orta saha, resmi sosyal medya hesabında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın oyuncularını takip etmeye başladı.Sarı-lacivertli futbolcunun Al Nasr'dan Petros ve Bruno Uvini'yi takip etmesi, transferin gerçekleşebilme olasılığını daha da güçlendirdi.

Giuliano, geçtiğimiz sezon Rusya'nın Zenit takımından 7 milyon euro bedelle transfer olmuş ve sarı-lacivertli forma ile çıktığı 38 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik performans sergilemişti.