Son Dakika! Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Anlaştığını Açıkladı
Son dakika! Fenerbahçe, Ersun Yanal'la sözleşme imzaladığını resmi sitesinden duyurdu.
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."
DÜN COCU'YLA YOLLAR AYRILMIŞTI
Fenerbahçe, bir süre önce görevden aldığı Cocu'yla olan sözleşmesini dün sonlandırmış ve teşekkür etmişti.
YORUMLAR (62)
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şimdi yorumlara bakıyorum da ersun yanala sallayanlar cocuya sallayanlar commoliye sallayanlar ali koça sallayanlar. anlamadığım şu yani sizin çözümünüz ne olurdu yetki sizde olsaydı. olan olmuş kadro bu değişene bişey olmaz sezon sonuna kadar. sabır ve destekden başka bi çözüm olamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu yorum ları yapan dingiller.ya futboldan anlamıyor yada yanal dan korkuyor yada fenerbahçe bunların tuttuğu takımı ezerek yemiş olmaliki bu yorumları yapıyorlar. Fenerbahçe m hayırlı olsun bunlara sezon sonunda Kınaları benden.yamaları için. Cekemeyenler catlasin gebersin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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o değilde 3-5 transfer yapıp takımı Ersun Kurtardı olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ERSİN DE YALAN OLUP İSTİFA EDECEK ÇOK YAKINDACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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teknik direktörü ersun yanal yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadiköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürkCevap Yaz Yayından Kaldır