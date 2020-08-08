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Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde sezonu açtı

Son dakika spor haberi... Erol Bulut: 'Ben' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız- Gökhan, Caner ve Mert Hakan idmanda, Novak yokOğuz Kağan, Frey ve Zanka geri döndüRodrigues bugün İstanbul'a döndü, akşam idmana yetiştiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER / - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde sezonu açtı
08.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:03

Erol Bulut: 'Ben' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız

- Gökhan, Caner ve Mert Hakan idmanda, Novak yok

Oğuz Kağan, Frey ve Zanka geri döndü

Rodrigues bugün İstanbul'a döndü, akşam idmana yetişti

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştiren idman sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerden Novak, ülkesindeki karantina şartlarından dolayı antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin ise antrenmanda yer aldı. Erol Bulut, idman öncesinde saha ortasında bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde görev alacak teknik ekipten yardımcıları Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos ve Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'ı futbolcularla tanıştırdı.Öte yandan sarı lacivertli ekiple sözleşmeleri sona eren Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ile kiralık sözleşmesi sona eren Simon Falette, antrenmanda yer almadı.EROL BULUT: 'BEN' KELİMESİNİ BUNDAN SONRA KULLANMAYACAĞIZFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, gerçekleştirdikleri idman öncesinde yaptığı toplantıda futbolcularına, "Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'Ben' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, Biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak, toplu ve bire bir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum" dedi.Öte yandan Bulut, idmanı takip eden basın mensuplarının da yanına gerelek, "İki günde bir antrenman açacağız. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. Sosyal mesafe kurallarını koruyarak birbirimizi inşallah anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah hayırlı bir sezon olur herkes için" diye konuştu.NOVAK ANTRENMANDA YER ALMADIFenerbahçe'nin yeni sezon ilk çalışmasında Çek futbolcu Filip Novak yer almadı. Ülkesindeki koronavirüs karantinasından dolayı özel izinli olan Novak'ın dışında takıma yeni katılan Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül ise idmanda yer aldı. OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN, FREY VE ZANKA TAKIMA DÖNDÜGeçtiğimiz sezonda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, İsviçreli golcü Michael Frey ile Danimarkalı stoper Zanka, Fenerbahçe'ye döndü. 3 futbolcu takımın ilk çalışmasında yer alırken, durumları ilerleyen zamanlarda belli olacak. RODRIGUES İDMANA YETİŞTİ

Fenerbahçeli futbolcu Gary Rodrigues, İstanbul'a gelir gelmez idmana yetişti. Yurt dışından bugün dönen Rodrigues için idman saati değiştirildi. Daha önce planlanan 17.30 olan idman saati, Rodrigues'in yetişmesi için 18.15'e alındı.

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Kaynak: DHA

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