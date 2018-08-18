Fenerbahçe, Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Spor Toto Süper Ligin ikinci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon deplasmanda en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, Phillip Cocu yönetiminde sezonun ilk deplasman maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 70. dakikasında Danijel Aleksic'ten geldi. Sol çaprazdan sert bir vuruş yapan Aleksic, Volkan Demirel'in de hatasıyla Malatyaspor'a galibiyeti getirdi.
MALATYASPOR LİGE 2'DE 2'YLE BAŞLADI
Geçen hafta sahasında Bursaspor'u yenerek sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ilk deplasmanında ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenen Yeni Malatyaspor ise yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayıp 6 puana çıktı.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
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Benfica maçında yazmıştım1-0 iyi skor değil Benfica burda 1 gol atarsa 3 tane atmak gerekecek dedik. Volkanla Alperle hasan aliyle şenerle vb efsane takım olamassınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cocu’nun Koku’su çıkmaya başladı. 1-0 nolucak ya üzülmeyin benfikada 1-0 yendi üzülmedi bazılarınız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aziz Yıldırım ı arıyacagız şampiyon lar ligine katılamama ve bunun için transfer yapma ligde bu sene ilk 4 bile hayalCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Önümüzdeki kalan maçlara bakacağızCevap Yaz Yayından Kaldır
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HADİ BENFİCA''YI ANLADIK AMA MALATYA''YI NASIL YENEMEDİNİZ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır