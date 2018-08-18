Fenerbahçe, Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon deplasmanda en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, Phillip Cocu yönetiminde sezonun ilk deplasman maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 70. dakikasında Danijel Aleksic'ten geldi. Sol çaprazdan sert bir vuruş yapan Aleksic, Volkan Demirel'in de hatasıyla Malatyaspor'a galibiyeti getirdi.

MALATYASPOR LİGE 2'DE 2'YLE BAŞLADI

Geçen hafta sahasında Bursaspor'u yenerek sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ilk deplasmanında ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenen Yeni Malatyaspor ise yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayıp 6 puana çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.