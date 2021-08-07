Son dakika... Fenerbahçe'den transfer açıklaması
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Son dakika... Fenerbahçe'den transfer açıklaması

Son dakika... Fenerbahçe'den transfer açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Fenerbahçe: "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

- Fenerbahçe: "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a gelecektir."

"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a gelecektir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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