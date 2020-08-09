Son Dakika | Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Son dakika haberi... Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. İdman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Oyuncular aynı gün tesislerde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA