Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
24.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:27
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
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Kaynak: AA