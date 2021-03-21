Son Dakika | Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika | Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

21.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:00
Son Dakika | Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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