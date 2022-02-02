Son dakika! Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu. - Haberler Spor
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Son dakika! Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

AA, Hilmi Sever - Spor
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Son dakika! Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Ozan Tufan, Fenerbahçe, Watford, Spor, Haber

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