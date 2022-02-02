Son dakika! Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.
AA, Hilmi Sever - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.
AA / Hilmi Sever - Spor