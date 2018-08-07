Son Dakika! Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Mağlup Olarak Tur Şansını İstanbul'a Bıraktı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe, büyük mücadele verdiği maçta sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 69. dakikasında Franco Cervi'nin attığı golle Benfica 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel özellikle ilk yarıda yaptığı kritik müdahalelerle alkış toplayan isim olurken partneri Roman Neustadter ise yaptığı pas hatalarıyla dikkat çekti.

Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

iLK YARIDA FENERBAHÇE DENGELİ OYNADI

Benfica karşısında ilk yarıda hırslı futboluyla dikkat çeken Fenerbahçe, zaman zaman Portekiz ekibinin kalesinde tehlikeli oldu. Ancak Giuliano, Valbuena ve Dirar'ın rakip sahada topla buluşmakta zorlanınca sarı lacivertliler de organize atak geliştirmekte güçlük çekti. Fenerbahçe'de maçın başında savunmanın parlayan yıldızı ise Martin Skrtel oldu. Dakikalar 31'i gösterirken hızlı gelişen Benfica atağında Cervi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda Volkan topu sektirdi. Benfica'lı oyuncular tam araya girecekken Skrtel kritik bir hamle ile topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. Benfica'ya ilerde baskı kuran Fenerbahçe, rakibinin rahat pas yapmasına izin vermeyerek kalesinde kolay pozisyon üretilmesine de engel oldu.

İKİNCİ YARI BENFICA BASKILI OYNADI

Ev sahibi ekip Benfica ikinci yarıya oyunun kontrolünü tamamen eline alarak başladı. İkinci yarının ilk 20 dakikasında oyunu sarı lacivertlilerin yarı sahasına yıkan Portekiz temsilcisi, sağlı sollu ataklarla Fenerbahçe savunmasına zorlu anlar yaşattı. Pas yapmakta ve topu ayağında tutmakta güçlük çeken Fenerbahçe ise savunmadaki başarılı görüntüsüyle rakibine gol fırsatı vermedi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Cocu ise 61. dakikada Valbuena'yı kenara alarak Mehmet Ekici'yi oyuna dahil etti ve orta sahada topu ayağında tutmayı hedefledi. Ekici'nin oyuna girmesiyle Benfica yarı sahasına daha çok geçmeye başlayan Fenerbahçe zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirmeyi başardı.

BENFICA ARADIĞI GOLÜ CERVI İLE BULDU

Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda üstün bir futbol sergileyen Benfica, 69. dakikada Cervi ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salvio'nun ceza sahası içine yerden yaptığı ortada topla buluşan 24 yaşındaki Franco Cervi, Dirar ve Isla'nın arasından yaptığı vuruşla kaleci Volkan Demirel'i mağlup etti ve skoru 1-0'a getiren isim oldu. Golden sonra Alper Potuk'u oyundan alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Roberto Soldado'yu sahaya sürdü ve beraberlik golü için kalan dakikalardaki en önemli kozunu kullandı. Son olarak Dirar'ı oyundan alıp Barış Alıcı'yı sahaya süren Cocu'nun bu hamleleri de fark yaratmayınca Benfica sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.