Son dakika! Fenerbahçe Beko, parkeye indi Son dakika habere göre Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı-lacivertliler, Obradovic'in ardından göreve gelen yeni koç Igor Kokoskov yönetiminde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi. İdmanda, takımın idari menajeri Maurizio Gherardini de yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA