Son dakika! Fenerbahçe Beko, parkeye indi
Son dakika habere göre Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.
07.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:56
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı-lacivertliler, Obradovic'in ardından göreve gelen yeni koç Igor Kokoskov yönetiminde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi. İdmanda, takımın idari menajeri Maurizio Gherardini de yer aldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA