Son dakika! Fenerbahçe Beko'da teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
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Son dakika! Fenerbahçe Beko'da teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı

Son dakika! Fenerbahçe Beko'da teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadroda yer alan bir kişinin dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadroda yer alan bir kişinin dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu test sonucuna göre takımdaki pozitif vaka sayısının beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere 8'e yükseldiği bildirildi.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin de başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe Beko'nun ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes ile dün oynaması gereken karşılaşma, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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