Son dakika! Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile transfer görüşmelerine başladı
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Son dakika! Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile transfer görüşmelerine başladı

03.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:23
Son dakika! Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Perotti ile transfer görüşmelerine başladı

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'nin Perotti ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Diego Perotti, geçen sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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