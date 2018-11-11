Son Dakika! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti ve Ligde 6 Maç Sonra 3 Puan ile Tanıştı
Son dakika! Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini Ayew ve Valbuena'nın attığı golle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla ligde 6 maç sonra 3 puan ile tanıştı.
Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, etkili oynadığı karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ligde 6 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibe Kadıköy'de galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada Michael Frey kaydetti.
FENERBAHÇE, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Süper Ligdeki puanını 13'e çıkarırken, Aytemiz Alanyaspor 12 puanda kaldı.Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise 13. hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
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