Son Dakika | Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Vali Aktaş'a ziyaret Son dakika güncel haberi: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir süre görüşerek sohbet etti. Çanakkale'nin tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin ele alındığı ziyarette; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami Aktaş, ziyareti için Bartholomeos'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA