Son dakika... Fed Başkanı Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil"

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini ancak enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının, varlık alım hızında ise azalmaya gidileceğini duyurmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Risklere karşı dikkatli olmaya devam edeceklerini vurgulayan Powell, bu yılın üçüncü çeyreğinde reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığına dikkati çekti.

Powell, "Yaz aylarında Delta varyantı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, seyahat ve eğlence de dahil olmak üzere salgından en olumsuz şekilde etkilenen sektörlerdeki toparlanmayı engelledi. Ekonomik faaliyet, özellikle motorlu taşıt endüstrisinde, arz kısıtları ve darboğazlar nedeniyle de aksadı." dedi.

Powell, Kovid-19 vakalarının azalması ve aşılamada kaydedilen ilerlemeyle ekonomik büyümenin bu çeyrekte toparlanması ve yıl genelinde güçlü büyümeyle sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

"Enflasyon hedefin oldukça üzerinde ilerliyor"

İş gücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi Kovid-19 vakalarındaki artışla iş gücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını kaydetti. Powell, söz konusu yavaşlamanın eğlence, konaklama ve eğitim dahil salgına en duyarlı sektörlerde yoğunlaştığını aktardı.

Salgın ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına neden olduğuna işaret eden Powell, "Özellikle darboğazlar ve tedarik zinciri aksamaları, üretimin yakın vadede talepteki toparlanmaya ne kadar hızlı yanıt verebileceğini sınırlandırıyor. Sonuç olarak, genel enflasyon, yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde ilerliyor." diye konuştu.

Powell, arz kısıtlarının beklenenden daha büyük olduğunu ve daha uzun sürdüğünü belirterek, yüksek enflasyonun itici gücünün ağırlıklı olarak salgının neden olduğu bozulmalar olmaya devam ettiğini bildirdi.

"Araçlarımız arz kısıtlarını hafifletemez"

Yüksek enflasyonun bireyler ve aileler için yarattığı zorlukların farkında olduklarını kaydeden Powell, "Araçlarımız arz kısıtlarını hafifletemez." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, arz kısıtlarının kalıcılığını veya enflasyon üzerindeki etkilerini tahmin etmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, küresel tedarik zincirlerinin karmaşık olduğunu, normal işlevine döneceğini ancak bunun zamanlamasının oldukça belirsiz olduğunu dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun seyrinin ya da uzun vadeli enflasyon beklentilerinin, hedefimizle tutarlı seviyelerin önemli ve ısrarlı bir şekilde ötesine geçtiğine dair işaretler görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kullanırdık. Ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmeyeceğini dikkatle izleyeceğiz." dedi.

Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ermesi bekleniyor

Varlık alımlarının hızının düşürülmesine ilişkin ise Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, varlık alımlarının hızındaki benzer düşüşlerin muhtemelen her ay uygun olacağı kanaatindeyiz, bu da varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ereceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Powell, ekonomik görünümdeki değişikliklere göre alımların hızını ayarlamaya hazır olduklarını belirterek, "Bilançomuzun genişlemesi durduktan sonra bile elimizde tutacağımız varlıklar finansal koşulları desteklemeye devam edecek. Bugün varlık alımlarımızı azaltmaya başlama kararımız, faiz oranlarına ilişkin politikamızla ilgili herhangi bir doğrudan sinyal taşımıyor." dedi.

"Faizleri yükseltmenin henüz zamanı değil"

Bu toplantının odağının faiz oranlarını yükseltmek olmadığını, varlık alımlarını azaltmak olduğunu vurgulayan Powell, ekonominin geçen aralıktan bu yana hedefler doğrultusunda önemli ölçüde ilerleme kaydetmesi nedeniyle varlık alımlarını azaltma zamanının geldiğini düşündüklerini ifade etti.

Powell, "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı olduğunu düşünmüyoruz. Maksimum istihdama ulaşmak için alınması gereken yol var." değerlendirmesinde bulundu. Fed Başkanı Powell, iş gücü piyasasına iyileşmesi için daha fazla zaman vermek istediklerini kaydetti.

Arz darboğazları ve yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Powell, enflasyonun gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde düşmesinin beklendiğini aktardı.

Powell, faizleri artırma zamanının ekonominin gidişatına bağlı olacağını vurgulayarak, "Sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bir yanıt gerekirse tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Varlık alım hızını değiştirmek zorunda kalmaları halinde şeffaf olacaklarını belirten Powell, piyasaları şaşırtmayacaklarını ifade etti.

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