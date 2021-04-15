Son dakika! Feci kazanın şoförü serbest bırakıldı
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Son dakika! Feci kazanın şoförü serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Feci kazanın şoförü serbest bırakıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının zanlısı sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının zanlısı sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Reşit C. idaresindeki 26 S 0552 plakalı servis otobüsü, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ali Akasya'ya çarpmıştı. Çarpmanın ardından otobüsün altında kalan adam, yaklaşık 160 metre sürüklenerek Sarper Bulvarı'nda hayatını kaybetmişti. Kazanın şüphelisi Reşit C.'nin kullandığı servis otobüsünün Emek Mahallesi Cihannur Sokak'ta park halinde bulunmasıyla olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazayı fark etmeyip olay yerinden ayrılan şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan Reşit C. işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli Reşit C. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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