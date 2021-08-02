Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
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Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Antalya'da Alanya'dan Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste hayatı kaybeden 3 turistin kimlikleri belirlendi.

Antalya'da Alanya'dan Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste hayatı kaybeden 3 turistin kimlikleri belirlendi. Ölen üç turistin de Rusya uyruklu olduğu bildirildi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolu Manavgat Çevre Yolu Sorgun Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'daki otellerden aldığı turistleri Antalya Havaalanı'na götürmek üzere yola çıkan Naci Dirlik idaresindeki 31 KJL 49 plakalı midibüs, Manavgat Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Tıagushcheva Nadezhda (71) isimli kadın, Melnik Taras (35) isimli erkek ve Moshko Anna isimli 15 yaşındaki Rus uyruklu genç kız ololduğu öğrenildi. Aralarında midibüs şoförü ve çocukların da bulunduğu birçok yolcu da yaralandı. - ANTALYA

Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Son dakika! Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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