Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
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Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Son dakika haber... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu iki kişinin cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu iki kişinin cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Nurdağı-Gaziantep karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç ile 31 MA 5870 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta bulunan 4'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbarın ardından kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi.

10 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen feci kazada yaralanan Emine T., Berat T., Müslüm T., Mehmet Ali T., Dicle, T., Mustafa T., Aynur T., Muhammed S., Muhammed Ş. ile Mustafa Taybe ve Ahmed Esat'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi, İslahiye Devlet Hastanesi, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi, Ersin Arslan Devlet Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan beş çocuk babası yabancı uyruklu Mustafa Taybe (27) ile altı çocuk babası Ahmed Esat (61) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeler ailelerine teslim edildi

Hayatını kaybeden Mustafa Taybe ile Ahmet Esat'ın cansız bedenleri, hastanede yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nda öğle saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Suriye'nin İdlip kenti yakınlarından defnedileceği öğrenildi.

2 yaralının durumu kritik

Öte yandan, feci kaza sonucu yaralanan 10 kişiden 2'sinin daha durumun çok kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Son dakika! Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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