Son Dakika: Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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Son Dakika: Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Son dakika gelişmesine göre Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi Gaziantep'te, dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişinin cansız bedenleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

09.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:08

Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişinin cansız bedenleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden 34 BJS 643 plakalı Skoda marka araç hatalı sollama sonucu, karşı yönden gelen 27 N 2498 plakalı Tofaş marka araç ile kafa kafaya çarpışmış ve yaşanan kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü Abdurrezzak Özerol (48), aynı araçta yolcu olarak bulunan Fevzi Başkurt ile küçük çocuklar Sıdıka Nur Ekinci ve Rabia Ekinci hayatını kaybetmişti.

Cenazeler otopsi işlemleri sonucu yakınlarına teslim edildi

Kazada, hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gece saatlerinde otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden Abdurrezzak Özerol, Fevzi Başkurt ile küçük çocuklar Sıdıka Nur Ekinci ve Rabia Ekinci sabah saatlerinde adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin teslimi sırasında ölenlerin yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

Cenazeler Nizip ve Şanlıurfa'da defnedilecek

Yakınlarına teslim edilen cenazelerden Abdurrezzak Özerol ile küçük çocuklar Sıdıka Nur Ekinci ve Rabia Ekinci Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedilecek. Fevzi Başkurt ise Şanlıurfa Karaköprü ilçesi Göbekli kırsal mahallesinde defnedilecek.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Son Dakika: Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Kaynak: İHA

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