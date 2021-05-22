Son dakika! "Favipiravir" ilacı 12-15 yaşındaki çocukların Kovid-19 tedavisinde de kullanılacak
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.
Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı.
Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi.
İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul