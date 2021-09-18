Son Dakika | Fatsa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fatsa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Fatsa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Engin Tınkır (41) isimli balıkçı, alacak-verecek yüzünden tartıştığı B.K. isimli kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Tınkır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tınkır'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son Dakika | Fatsa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanlık alanda silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, yanında kadın yaralandı

Ormanlık alanda silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, yanında kadın yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra
Spor Marcao Kemal Kılıçdaroğlu Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Fatsa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 09:25:34. #1.11#