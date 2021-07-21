Son dakika Fatma Girik'in sağlık durumu! Fatma Girik'e ne oldu? Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsanelerinden olan "4 Yapraklı Yonca"nın unutulmaz ismi Fatma Girik hastaneye kaldırıldı. Sevenleri şimdi Girik'in sağlık durumunu merak ederken sıklıkla "Fatma Girik kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Girik'e ne oldu?" sorusuna cevap arıyor. Fatma Girik öldü mü? sorusuna da doktorundan ve ailesinden açıklama geldi. Böylece iddialar yalanlandı! Son dakika Fatma Girik'in sağlık durumu!

Fatma Girik'e ne oldu? Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatma Girik kaç yaşında? Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 79 yaşındaki sanatçı Fatma Girik, aniden rahatsızlandı. Yeşilçam'ın usta ismi, göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı. Peki, Fatma Girik son durum nasıl?

FATMA GİRİK'E NE OLDU?

Sözcü'nün haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

FATMA GİRİK'İN SAĞLIK DURUMU!

Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit "Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak" diye konuştu.

ANNESİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu, eski siyasetçi.İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.