Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı

Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor okulları ile Fatih Kulüpler birliği sporcuları, İBB Saraçhane Binası önünde, 15 Temmuz Şehitlerini andı.

Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor okulları ile Fatih Kulüpler birliği sporcuları, İBB Saraçhane Binası önünde, 15 Temmuz Şehitlerini andı. 

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane Başkanlık Binası önünde toplanan spor kulüpleri anma töreni gerçekleştirdi. Törene, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor okulları ile Fatih Kulüpler Birliği, Haliç Su Sporları Kulübü, Karaburun Su ve Doğa Sporları Kulübü, Edirnekapı Gençlik Spor Kulübü ve Fatih ilçesindeki çeşitli spor kulüplerinin sporcuları katıldı. Fatihli sporcuların katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları okundu. Minik sporcu Melvan Yağlı, İstiklal Marşı okudu. 

Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun, "15 Temmuz'un ardından 5 yıl geçti. 15 Temmuz'da demokrasi mücadelesi veren şehitlerimiz ve gazilerimiz gibi buradaki geçlerimizde yarın demokrasi mücadelesi verecektir. Fatih ilçesi bu mücadelede çok önemliydi. Gerek Saraçhane olsun gerekse Vatan Emniyet önü olsun çok önemli mücadele verildi. Burada günlerce hatta aylarca demokrasi nöbeti tuttuk" dedi.  

- İstanbul
Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı
Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı
Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Balotelli Mesut Özil Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatihli sporcular 15 Temmuz şehitlerini andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 14:31:55. #1.14#

title